Eclissi luna totale, come vedere la luna rossa dell'8 novembre

La luna si tinge di rosso per la seconda e ultima eclissi lunare totale del 2022. Il nostro satellite infatti nel giorno del suo plenilunio (8 novembre) assumerà una sfumatura rossa per circa 85 minuti. Purtroppo l'evento astronomico non sarà visibile nel nostro paese (all'ora in cui si verificherà qui sarà giorno).

Eclissi luna 8 novembre

L'eclissi inizierà alle 09:02 ora italiana e raggiungerà la totalità alle 11:16 ora italiana, con conclusione del fenomeno alle 14:56. Secondo la Nasa l’evento sarà visibile dal Nord e Centro America, dalle Hawaii, dall’Alaska e da parti del Sud America, Asia, Australia e Nuova Zelanda.

Come vedere l'eclissi di luna dall'Italia

Nel nostro paese l'unico modo per vedere l'eclisi totale di luna dell'8 novembre è seguirla online in streaming nei siti degli appassionati di astronomia o degli istituti di ricerca astronomica che trasmetteranno in diretta le immagini dei loro telescopi. Eccone alcuni:

TimeandDate.com ospiterà un live streaming dell’eclissi totale a partire dalle 10:00 ora italiana.

Il Lowell Observatory di Flagstaff, in Arizona, offrirà un live streaming a partire dalle 10 ora italiana.

In italiano il Virtual Telescope Project, gestito dall’astrofisico Gianluca Masi offrirà uno streaming live a partire dalle 10:30 ora italiana.

