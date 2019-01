Ultima Thule, svelata la prima immagine: ecco la “nocciolina” a 5 miliardi di chilometri dalla Terra

Se all'inizio somigliava lontanamente a una specie di arachide ora, con le immagini arrivate alla Nasa, Ultima Thule si conferma essere proprio una grande nocciolina. L'asteroide nella fascia di Kuiper lontano quasi 5 miliardi di chilometri dalla Terra probabilmente è costituito da due corpi a contatto, come già è stato osservato per alcuni nuclei cometari. Secondo i primi dati elaborati dalla Nasa è un oggetto oblungo formato da due corpi rocciosi con un'altezza di circa 33 chilometri.

Nella notte di Capodanno la sonda è passata a circa 3.550 chilometri da 2014 MU69, questo il nome in codice dell'asteroide scoperto proprio nel 2014 dal telescopio spaziale Hubble, a una velocità di 50 mila chilometri orari. Dal passaggio all'arrivo delle immagini sul nostro pianeta si sono dovute attendere diverse ore vista l'enorme distanza dell'oggetto.

Ma per elaborare il lungo “papiro” pervenuto ai ricercatori ci vorranno almeno due anni. Tra gli scienziati che hanno lavorato alla missione ci sono anche tre giovani italiane: Cristina Dalle Ore, Silvia Protopapa e, l'ultima arrivata in ordine di tempo, la giovane romana Francesca Scipioni. Le tre ricercatrici hanno il compito di analizzare i dati dello spettrometro Ralph.



(Le tre ricercatrici italiane nel team di Ultima Thule: Cristina Dalle Ore, Francesca Scipioni e Silvia Protopapa)

Nella missione ci sono diversi team di studiosi che lavorano con i vari strumenti a bordo di New Horizons. Le tre giovani italiane, come già accennato, hanno il compito di analizzare i dati dello spettrometro Ralph che deve investigare la composizione superficiale dell'oggetto. Alan Stern è il principal investigator della missione. Nel team, chi si distingue per meriti scientifici diventa co-investigator, come nel caso di Silvia Protopapa, che assume più responsabilità rispetto agli altri team member.



(La sala di controllo della missione con la prima immagine di Ultima Thule arrivata sui computer)



(Sopra la ricostruzione della rotazione dell'asteroide fatta dalla Nasa)

