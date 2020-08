Nuovo dinosauro scoperto all'isola di Wight: era della famiglia dei T-Rex

Dinosauri in Inghilterra. I ricercatori inglesi hanno analizzato ossa trovate nel 2019 in tre spedizioni diverse, e sono giunti alla conclusione che appartengono tutte ad un singolo animale, una specie nuova appartenente ai teropodi, il gruppo che tra l’altro include anche il più noto tirannosauro. Le ossa sono quelle del collo, della schiena e della coda. Il dinosauro è stato denominato Vectaerovenator inopinatus. La raccolta di ossa trovate sull'isola di Wight, nel canale della Manica a sud della costa di Southampton, appartiene, quindi, a una nuova specie di dinosauro della stessa famiglia del Tyrannosaurus rex: lo dicono i paleotologi dell'Università di Southampton e lo riporta l'Independent.

SpaceX, Crew Dragon partita: in volo verso l'Iss, Usa nello spazio dopo 9 anni Diretta



An exciting reminder that there is still so much left to discover.

BBC News - New dinosaur related to T. rex discovered on Isle of Wighthttps://t.co/XzQHkKMVDU

— RGS-IBG North West (@RGS_IBGnw) August 12, 2020