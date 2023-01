Dinosauri, scoperta nuova specie in Germania: si tratta del discendente della papera (con 400 denti)

Sembra una papera ma non lo è. Ha però 400 denti affilati e potrebbe essere il discendete dell'anmale pennuto che tutti noi conosciamo. Si tratta di una nuova specie di dinosauro scoperta in Germania e appartenente alla famiglia degli pterosauri. La scoperta è avvenuta grazie a un gruppo di ricerca dell'Università di Portsmouth che stava osservando un reperto. Il fossile è stato trovato per caso, mentre il team stava osservando ossa di coccodrillo in una cava. Molti «dinosauri volanti» sono stati trovati in passato nella pietra calcarea della Baviera tedesca: le cave sono famose per le scoperte giurassiche.

Il dinosauro riscoperto è stato battezzato Balaenognathus maeseri. Il team di ricerca pensa che si nutrisse un po' come l'anatra o il fenicottero, aggirandosi in piccoli stagni e pozze rocciose in cerca di cibo. Il discendente della papera apparterebbe al ceppo degli pterosauri, dinosauri con ali e becchi simili a uccelli. Esistono oltre 200 specie di pterosauri e il più grande ha un'apertura alare di 10 metri.

New dinosaur species with 400 teeth discovered after staggering findings in German quarryhttps://t.co/MrgbqYV7yH — Lotus Eaters News (@lotuseatersnews) January 24, 2023



Un sorriso smalliante

Oltre al suo enorme nome, il dinosauro aveva anche un'enorme quantità di denti: oltre 400 denti sottili e affilati.

«Le mascelle di questo pterosauro sono davvero lunghe e fiancheggiate da denti piccoli, fini e uncinati, con minuscoli spazi tra di loro utilizzati come un pettine», ha detto il professor David Martill, che ha guidato la ricerca.









Il team pensa di aver fatto una nuova entusiasmante scoperta su questo dinosauro: alcuni dei denti hanno un uncino all'estremità. Il professor Martill pensa che il dinosauro avrebbe usato questi «ami» per catturare piccoli gamberetti da mangiare.