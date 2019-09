L'astrofisico Ivan Bruni: «Qui sperimentiamo le condizioni dei futuri viaggiatori su Marte»

Quarto appuntamento del nostro Diario dall'Antartide, stavolta il protagonista della puntata sarà l'astrofisico Ivan Bruni, della sezione Inaf di Bologna.

Lo scienziato nativo di Rimini si occuperà di diverse ricerche. Lì a Concordia sta utilizzando il telescopio Irait (International Robotic Antarctic Infrared Telescope), uno strumento robotico da 80 centimetri di diametro (come si vede nel video) dotato di strumenti per osservare il cielo infrarosso. Essenzialmente si sta occupando di osservazioni di pianeti extrasolari e dello studio delle onde gravitazionali. Ha inoltre installato al Polo Sud un cronografo solare che avrà il compito di studiare le attività della nostra stella.

(L'astrofisico Ivan Bruni)

PRIMA DI PARTIRE

Bruni, come racconta lui stesso nel video, ha partecipato alla selezione dopo aver trascorso il suo turno all'Osservatorio: «MI era arrivata una mail per partecipare -dice-, quindi ho inoltrato la domanda, ma senza alvuna aspirazione...e invece, eccomi qui. Ero davvero scettico -aveva dichiarato prima di partire-. Poi è arrivata la comunicazione, e ho pensato alle parole che i selezionatori ci avevano detto durante il colloquio: “Al ritorno, o non vorrete mai più vedere bianco, neve e ghiaccio per il resto della vostra esistenza, oppure avrete nostalgia dell’Antartide per tutta la vita”».

Buona visione

