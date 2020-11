Crew Dragon aggancia la stazione spaziale Iss: aperti i portelli, l'equipaggio sale a bordo

Crew Dragon è arrivata alla stazione spaziale: all'alba l'aggancio e dopo le procedure di apertura dei portelli l'equipaggio è salito a bordo della Iss. La capsula Crew Dragon si è agganciata alla Stazione Spaziale Internazionale nel suo primo volo operativo con un equipaggio di quattro astronauti. La missione Crew-1, del veicolo della Space X per conto della Nasa, segna il successo della capacità degli Stati Uniti di portare nuovamente uomini nello spazio dall'epoca dello Space Shuttle. La capsula si è agganciata al modulo Harmony della Stazione Spaziale, lo stesso al quale si agganciava lo Shuttle.

The hatches are open and NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts Shannon Walker, @Astro_Soichi, @AstroVicGlover, and @Astro_illini are the newest residents aboard the @Space_Station. Welcome aboard! pic.twitter.com/WYwC7jRVQk

