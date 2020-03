Coronavirus, speranze da un farmaco giapponese contro l'influenza

Un farmaco usato in Giappone per trattare nuovi ceppi influenzali si sarebbe rivelato efficace nei pazienti Covid-19 con sintomi lievi, e sarebbe anche utile per evitare che le condizioni dei malati si aggravino. La Cina sta ora conducendo dei trial medici con 340 pazienti coinvolti, e i risultati sarebbero “incoraggianti”.

Ebola, l'nfermiere guarito: «Sono stato trattato come un amico da salvare a ogni costo»

Zhang Xinmin, funzionario del Ministero cinese della scienza e della tecnologia ha detto ai giornalisti che il favipiravir, sviluppato da una compagnia della Fujifilm, «ha un alto grado di sicurezza ed è chiaramente efficace nel trattamento». I pazienti che sono stati trattati a Shenzhen sono diventati negativi al coronavirus dopo una media di quattro giorni, contro gli undici giorni di altri pazienti a cui era stato dato un altro trattamento.

Coronavirus Ancona, il racconto di Franco: «Guarito con cura sperimentale dopo dieci giorni sono di nuovo a casa»

Inoltre, l’esame a raggi X dei polmoni dei pazienti trattati con questo farmaco ha confermato miglioramenti nel 91% dei casi trattati con favipiravir, rispetto al 62% degli altri. Le azioni della compagnia che produce il farmaco, conseguentemente all’interesse della comunità scientifica, sono salite del 14,7%.

Cina, nessun beneficio dalla cura anti-Aids sperimentata contro il Covid-19

In Giappone i medici stanno usando il favipiravir, in test clinici volti a trattare pazienti con sintomi da lievi a moderati; ma non il farmaco non sarebbe efficace in pazienti con sintomi più gravi.

Il farmaco è un derivato della pirazinecarbossammide che agisce sull'RNA di diversi virus. Nel 2016, era stato usato per combattere il virus ebola in Guinea.

Per essere utilizzato su larga scala, nei pazienti con Covid-19, serve ora un’approvazione governativa giapponese - passo che potrebbe arrivare entro maggio. Attualmente la molecola è raccomandata solo per le nuove forme influenzali.

Ultimo aggiornamento: 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA