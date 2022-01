Cina e Russia costruiranno una base sulla Luna entro il 2035: parte la sfida alla Nasa

La Cina ha annunciato che si unirà alla Russia nella costruzione di una stazione di ricerca sulla Luna. La base si chiamerà International Lunar Research Station (Ilrs) ed entrerà in funzione entro il 2035. L'annuncio è stato dato dalla China National Space Administration (Cnsa), l'agenzia spaziale del Paese. Russia e Cina puntano a ultimare la costruzione delle infrastrutture di base dell'International Lunar Research Station entro il 2035, secondo quanto dichiarato da Wu Yanhua, vicedirettore della Cnsa, in un briefing a Pechino. L'Ilrs servirà come base per esperimenti scientifici e sarà costruita sulla superficie vicino al polo sud lunare.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Rinviato per maltempo il lancio del satellite italiano SPAZIO Razzo SpaceX in rotta di collisione con la Luna ECONOMIA Il 2022 dell'ESA tra Terra, Luna e Marte TECNOLOGIA La sonda Solar Parker tocca il Sole, le immagini mostrate dalla...

Cina e Russia costruiranno una base sulla Luna entro il 2035

La stazione russo-cinese arriva in risposta al Lunar Gateway della Nasa, che svolgerà un ruolo "vitale" nel prossimo programma Artemis dell'agenzia spaziale statunitense. Tuttavia, il Lunar Gateway orbiterà solo intorno alla luna, mentre Ilrs avrà sia un satellite orbitale che una base sulla superficie lunare, oltre a più rover esplorativi. Il progetto è aperto alla partecipazione anche di altri Paesi.

La Cina costruirà anche la sua stazione spaziale

La Stazione Spaziale Internazionale (Iss) è gestita da da cinque agenzie spaziali: Nasa (Usa), Roscosmos (Russia), JAXA (Giappone), Esa (Europa) e Csa (Canada ). Per questo motivo la Cina ha cominciato in maniera del tutto autonoma a costruire la propria, il cui nome sarà Tiangong, che significa "palazzo celeste". L'Iss, attualmente in orbita, ha dovuto attendere 10 anni e più di 30 missioni per essere assemblata dal lancio del primo modulo nel 1998. Il modulo Tianhe della nuova stazione spaziale cinese – il primo ad essere lanciato nell'aprile dello scorso anno – costituisce il principale alloggio per i membri dell'equipaggio a Tiangong e avrà una durata di almeno 10 anni.