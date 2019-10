Bistecca spaziale, stampata in 3D in orbita: «Cibo nutriente e a costo zero per l'ambiente»

È stata stampata in 3D sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) la prima bistecca per le missioni spaziali. Prododda a partire dalle cellule di bovino senza macellazione, è adatta per essere consumata dall'uomo. La carne stampata in orbita è il risultato dell'esperimento guidato da un'azienda israeliana e condotto in collaborazione con un'azienda russa e due americane. L'obiettivo è duplice: da un lato le bistecche ottenute in orbita potrebbero diventare cibo nutriente e fresco per gli astronauti impegnati nei futuri lunghi viaggi verso Marte; dall'altro la stessa tecnologia permetterebbe di avere sulla Terra carne a costo zero dal punto di vista ambientale.

I primi ingredienti sono cellule bovine aggregate in strutture tridimensionali chiamate sferoidi; questi vengono combinati con fattori di crescita e sostanze compatibili con i tessuti biologici chiamate bio-inchiostri e finora utilizzate nelle stampanti 3D per ottenere organi in miniatura. Tutti questi elementi vengono poi combinati durante la stampa 3D per mezzo di forze magnetiche e il risultato è un frammento di tessuto. La tecnica funziona nello spazio in modo diverso rispetto a quanto accade sulla Terra.



Grazie all'assenza di peso la stampa avviene infatti in tempi più rapidi, inoltre il materiale biologico che costituisce la bistecca non viene depositato a strati, come avviene sulla Terra quando si stampano mini-organi o frammenti di tessuti, come la cartilagine. Poiché nello spazio le cellule non sono spinte verso il basso, si depositano naturalmente su tutti i lati, formando una struttura tondeggiante, come avviene quando si fa una palla si neve.

