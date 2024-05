Parata planetaria, da oggi visibile il raro allineamento di 6 pianeti: ecco quando e come osservarli

Poco prima dell’alba, dal 31 maggio al 3 giugno, una parata di sei pianeti del nostro sistema solare si allineerà, ma solo pochi fortunati saranno in grado di individuarli tutti e sei. Le orbite di Mercurio, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno entreranno in una sorta di processione mattutina una "parata planetaria" e appariranno in linea retta. Ma, per la maggior parte del mondo, sarà difficoile vedere il fenomeno perché come ha affermato l'astrofisico della Nasa Ronald Gamble del Goddard Space Flight Center, «il sole fotobomberà la parata», oscurando la visibilità.

Sebbene sia comune vedere diversi pianeti nel cielo contemporaneamente, un allineamento di cinque o sei pianeti è più raro.

Questi allineamenti avvengono perché i pianeti orbitano intorno al Sole su un piano quasi piatto chiamato eclittica, causando occasionalmente la loro apparizione allineata dalla nostra prospettiva.

«Le persone che intendono alzarsi presto e uscire il 3 giugno aspettandosi di vedere il disco rigonfio di Giove o gli anelli di Saturno in un solo sguardo rimarranno, come minimo, piuttosto deluse», ha avvertito questa settimana il meteorologo televisivo Joe Rao. La maggior parte degli osservatori del cielo, infatti, avrà difficoltà a vedere il piccolo e distante Mercurio e il gigante gassoso Giove, poiché entrambi i mondi saranno troppo vicini all’orizzonte per essere visibili alla maggior parte delle persone, specialmente a coloro che vivono in regioni geografiche rocciose o montuose. E solo chi possiede buoni telescopi sarà in grado di intravedere Urano e Nettuno, che come Mercurio saranno troppo debolmente visibili per essere visti ad occhio nudo. Urano, secondo il meteorologo, può essere visto ad occhio nudo, ma solo a malapena e solo dagli osservatori delle stelle che vivono nelle zone giuste e remote. «Solo sotto cieli molto bui e non inquinati dalla luce», ha scritto Rao su Space.com .

Come vedere il fenomeno

L'allineamento sarà visibile dalla maggior parte delle località del mondo il 3 giugno 2024. L'orario in cui i pianeti sorgono e tramontano, e l'ordine in cui appaiono, dipende dal luogo da cui si osserva. Esistono strumenti che permettono di ottenere questi orari e le posizioni nel cielo. Stellarium è uno strumento online utile per aiutare a pianificare dove guardare alle prime luci dell'alba e, sui dispositivi mobili, l'app gratuita di Sky Tonight può aiutare a rendere molto più semplice la caccia ai pianeti del nostro sistema solare.

Consigli per l'osservazione

Innanzi tutto occorre trovare un luogo con una buona visuale del cielo, lontano dalle luci della città. Occorre poi utilizzare binocoli o un telescopio per vedere meglio Urano e Nettuno, che sono più deboli. Consultare gli strumenti sopra citati sarà utile per conoscere l'orario migliore per l'osservazione.

I prossimi allineamenti

Se comunque non ci si dovesse riuscire niente problema: a breve potremo assistere ad altri fenomeni analoghi. I prossimi allineamenti di 6 pianeti avverranno il 28 agosto 2024 e il 18 gennaio 2025. Inoltre, il 28 febbraio 2025 sarà possibile assistere a un allineamento completo di tutti e sette gli altri pianeti, un evento imperdibile per gli appassionati di astronomia.