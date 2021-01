Astronauti cercansi: l'Agenzia spaziale europea lancia il nuovo concorso per affiancare Cristoforetti e Parmitano. Come partecipare

Volete diventare astronauti? Volete seguire le orme, lassù n orbita, di Samantha Cristoforetti o Luca Parmitano? Segnate il 16 febbraio 2021 sul calendario e preparatevi alla selezione più spietata che nemmeno è immaginabile. E' stato il nuovo direttore dell'Agenzia spaziale europea, Josef Aschbacher, cittadino onorario di Frascati, ad annunciare il lancio dell'attesissimo concorso atteso ormai da 13 anni, quando venne avviata la ricerca di sei astronauti, scelti infine fra 8mila candidati eccellentissimi, dal curriculum già enciclopedico nonostante l'età, esperti in ogni campo dello scibile (scientifico) umano perché l'astronauta è davveri un tuttofare. Ottomila cervelloni che, una volta assemblati cv, pubblicazioni, tappe di brillantissime e fulminee carriere in campo civile o militare ed esperienze vennero anche filtrati con un ulteriore passaggio strettissimo: oltre ai titoli avrebbero anche dovuto avere la licenza di piloti d'aereo, licenza che, come si sa, non si prende da un giorno all'altro e che non è sempre è conciliabile con percorsi di studio o di ricerca ai massimi livelli. Cristoforetti e Parmitano l'avevano.

Ora non si sa quali saranno i criteri del nuovo bando, ma è certo che la concorrenza per coronare il sogno dei sogni sarà fortissima.

Qui il bando del 2008, ma è probibile che vi saranno molti cambiamenti perché l'accesso allo spazio sta cambiando in maniera tumultuosa grazie all'ingresso delle aziende private nel settore dei trasporti spaziali.

