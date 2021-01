Un asteroide del diametro di 130 metri passerà vicino alla Terra il 6 maggio 2022

In arrivo un altro asteroide nei pressi della Terra. Si chiama 2009 JF1, ha un diametro di 130 metri ed è monitorato con particolare attenzione perché è fra quelli che potrebbero avvicinarsi al nostro pianeta. Si tratta di un Near Earth Object (Neo), “oggetto vicino alla Terra”, categoria che comprende corpi celesti (asteroidi, meteoroidi e comete) con un perielio (la distanza minima dal Sole) di 1,3 Unità Astronomiche, ossia poco meno di 200 milioni di chilometri.

2009 JF1, scoperto dieci anni fa, non fa parte, insomma, dei Phas, “potentially hazardous asteroid”, asteroidi potenzialmente pericolosi.

Ricordato che la distanza media fra la Terra e la Luna di 380 mila chilometri, c'è anche una data del passaggio più vicino alla Terra: il 6 maggio 2022. La Nasa sta monitorando l'asteroide attraverso il sistema Sentry e calcolato il rischio di impatto con la Terra in base alla dimensione, alla velocità e all'orbita in relazione alla distanza dal sistema solare. Nel sistema di monitoraggio elaborato dalla Nasa, 2009 JF1, che viaggia a 80mila chilometri l'ora, è il quinto corpo celeste per rischio di impatto con la Terra.

Quante possibilità tuttavia ci sono di un impatto? Remotissime: una su 3800. Ovvero una probabilità di impatto dello 0,026% oppure, in altre parole, possibilità del 99,974% che l'asteroide manchi la Terra. Un' evento insomma per gli astronomi, anche quelli dotati degli strumenti meno potenti.

Per L'agenzia spaziale europea in teoria la distanza minima che 2009 JF1 potrebbe raggiungere è di 0.0000172 Unità Astronomiche (2.500 chilometri), appunto entro maggio del 2022

La Nasa ha spiegato: «Alcuni asteroidi e comete seguono orbite che li portano ad essere attratti più vicini al Sole e, di conseguenza, anche alla Terra».

Ultimo aggiornamento: 08:50

