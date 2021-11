Un asteroide passerà domani vicino alla Terra: grande come due campi da calcio, viaggerà a 35.000 km/h

La NASA ha recentemente emesso un avviso su un nuovo asteroide gigante che passerà vicino alla Terra. Ufficialmente chiamato 2017 TS3, l'oggetto spaziale passerà vicino al nostro pianeta domani, mercoledì 2 novembre. Come rivelato dal sito dell'agenzia spaziale degli Stati Uniti, 2017 TS3 ha un diametro approssimativo di 220 metri. In un semplice confronto, la dimensione dell'asteroide equivale a un edificio di circa 55 piani o a quella di due campi da calcio.

Appartenente al gruppo 'Apollo', il gigantesco corpo celeste attualmente viaggia ad una velocità di 35.000 km/h, Sempre secondo le informazioni, nonostante la vicinanza nello spazio (allerta emessa dalla Nasa), fortunatamente non vi è alcun rischio di collisione. Come riportato dal Centro di calcolo delle orbite di asteroidi e comete e della loro probabilità di impatto sulla Terra (CNEOS) l'asteroide dovrebbe dunque attraversare il nostro pianeta in sicurezza.

SJ20 2017- October 25: A relatively smaller asteroid, SJ20 will pass by at a distance of 7.1 million kms



TS3 2017- November 2: With a size ranging from 98m to 220m, TS3 will clear the Earth at a distance of 5.3 million kms#IndiaNarrative pic.twitter.com/sa93GpNpTB

— INDIA NARRATIVE (@india_narrative) October 16, 2021