«Anche i papà potranno allattare al seno», scatena putiferio progetto di una studentessa inglese

Quella dell'è un'esperienza molto particolare che crea un legame speciale fra madri e e bambini. In un futuro non troppo lontano, potrebbe non essere più un'esperienza appannaggio esclusivo delle mamme: Marie-Claire Springham, studentessa di design della Central Saint Martin di Londra, ha ideato un "kit per l'allattamento al seno" per uomini che promette di stravolgere le abitudini delle coppie di genitori. L'idea è quella di alleggerire le fatiche delle mamme nei primi mesi di vita dei neonati, ma anche di permettere ai papà di vivere questa intensa esperienza.Il kit è ancora in fase di progettazione, non è stato ancora sperimentato, ma sta già facendo ampiamente discutere. All'interno del kit c'è un cocktail di ormoni che l'uomo deve assumere durante la gravidanza del proprio partner, in modo tale da sviluppare i dotti lattiferi. Fanno parte dell'equipaggiamento anche una pompa e una fascia di compressione, che assomiglia molto a un reggiseno per la maternità. Marie-Claire spera che il suo progetto possa vedere la luce entro cinque anni, ma i medici ci vanno cauti, in quanto non esiste alcuna prova che gli uomini possano sviluppare i dotti lattiferi. Altre incognite sono legate agli eventuali effetti collaterali degli ormoni e se il latte prodotto dai papà avrà le proprietà necessarie per nutrire un neonato.Intervistata dal tabloid britannico The Sun , la studentessa ha spiegato il suo progetto: «Sto provando a creare uno strumento di empatia, qualcosa che possa aiutare una mamma durante l'allattamento e un papà a rendersi davvero utile». Marie-Claire è convinta che il mix di ormoni possa realmente permettere agli uomini di allattare nel giro di nove mesi. La 24enne ha recentemente vinto un premio ai Meaning-Centred Design Awards e annuncia di essere disposta a fare tutto il possibile per rendere l'allattamento al seno maschile una realtà.