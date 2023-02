Voli, qual è il giorno migliore della settimana per prenotare? Tutti i modi per risparmiare

Qual è il giorno migliore della settimana per prenotare un volo? Sono in molti a chiedersi se sia vero che l'ora in cui si acquista un volo influenzi anche il prezzo: ci sono davvero giorni in cui è più conveniente prenotare e le offerte sono migliori? È più conveniente acquistare al mattino oppure di pomeriggio? Il motore di ricerca di voli e hotel www.jetcost.it ha analizzato il prezzo medio dei voli nazionali (con aeroporti di partenza e di arrivo in Italia) negli ultimi 12 mesi e ha individuato il giorno e l'ora più convenienti per prenotare un volo e i mesi più economici per volare.

