Victoria Beckham e la reunion delle Spice Girl: ecco i look di Geri, Emma, Mel C e Mel B (e come sono cambiate)

Victoria Beckham festeggia 50 anni con un mega party organizzato da Oswald’s, un club privato di Londra. La lista degli invitati, che va da Eva Longoria a Tom Cruise, ovviamente non poteva non includere le Spice Girls che non potevano perdersi, per nulla al mondo, i festeggiamenti. Il compleanno di Posh è infatti diventata una reunion della girl band che ha segnato gli anni ‘90. Un evento culminato con le cinque Spice Girls sul palco per una breve esibizione di Stop, il tutto immortalato con un video da David Beckham.