Ucraina, diario di guerra: il 24 febbraio l'inizio dell'invasione con l'ingresso dei tank a Luhansk e Kharkiv. Cosa è successo sinora

L'invasione russa dell'Ucraina ha cambiato il mondo in due settimane. Due milioni di persone sono già fuggite dal paese in quella che è già stata definita come la più grande crisi umanitaria europea dopo la seconda guerra mondiale. L'ombra di una nuova cortina di ferro incombe sull'Europa come mai da dopo il 1989. La guerra economica si approfondisce con nuove sanzioni, mentre il conflitto militare si intensifica e le vittime civili aumentano, superano le 1200 secondo le Nazioni Unite. Ecco un riassunto dei principali eventi di questi 20 giorni di conflitto.

Le cause della guerra

Le tensioni tra Ucraina e Russia risalgono già alla fine dell'Unione Sovietica, quando nel 1991 l'Ucraina si dichiara indipendente da Mosca e alterna, in 30 anni di storia, governi filorussi e filo-europei. Tra il 2013 e 2014 si inasprisce il conflitto: le proteste "Euromaidan" segnano la caduta del governo filorusso Viktor Janukovyč e la svolta verso occidente dell'Ucraina. Nel 2014 scoppia la tensione con la Russia, che invade la Crimea, abitata per la maggiorparte da popolazione russofona. Seguono ad aprile le dichiazioni di indipendenza delle "repubbliche" secessioniste di Donetsk e Lugansk sostenute da Mosca (nel Donbass, regione orientale ucraina). Con l'intervento dell'esercito ucraino nella regione si scatena un conflitto che costa circa 14mila morti. Le ostilità proseguono nonostante la firma degli accordi di Minsk del 2015, in cui l'Ucraina promette uno "statuto speciale" di autonomia per le regioni separatiste e la Russia il ritiro delle truppe. Ma i patti non vengono mantenuti. È da questa ferita rimasta aperta che nel febbraio 2022 prende il via l'invasione russa.