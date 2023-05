Monarchi e reali di tutto il mondo sono scesi in Gran Bretagna questo fine settimana per l'incoronazione di re Carlo III, un evento eccezionale che è stato visto da milioni di persone, che sembra far da ponte passato e presente. La Royal Family inglese attira spesso l'attenzione globale con il suo fasto, le sue cerimonie, per non parlare dei dissidi e le maldicenze. Ma ci sono famiglie reali assai più ricche e potenti, dal sud-est asiatico al Medio Oriente, che arrivano ai giorni nostri con il loro bagaglio di controversie degne di nota. Da a Margherita II fino a Naruhito: ecco la guida alle monarchie più famose del mondo.

Re Carlo deluso dalla partenza di Harry. E al banchetto dopo l'incoronazione brinda ad Archie per il compleanno del nipote