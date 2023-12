Turetta e il disturbo borderline di personalità, i segnali condivisi dagli psicologi

«Filippo Turetta? Il rifiuto è un tratto caratteristico della personalità borderline». L'analisi è dello psichiatra Enrico Zanalda, Presidente della Società di Psichiatria Forense. Ma di cosa si tratta e come viene accertato? Siamo in un campo in continua evoluzione. Anche in quello giuridico, dove ora si giocherà la discussione più importante. Perché se al 22enne reo confesso dell'omicidio di Giulia Cecchettin sarà diagnosticato un disturbo, la pena potrebbe essere attenuata. Ma prima ci sono diverse fasi per l'accertamento. Scopriamo quali.

