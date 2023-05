Tullio Solenghi chi è: biografia, sodalizio con Massimo Lopez, malattia, vita privata. L'attore ospite di Mara Venier a Domenica In

Nella sua vita è stato attore, comico, regista teatrale, imitatore, doppiatore e conduttore televisivo. Tullio Solenghi oggi è ospite con Massimo Lopez alla trasmissione "Domenica In", il salotto di Mara Venier, in onda come ogni domenica a partire dalle 14.00 su Rai 1.

Tra gli altri ospiti, ci saranno anche Vittorio Sabadin, Ilaria Grillini, Simona Izzo, Nunzio D’Angieri, Pupi Avati, Edwige Fenech e Lodo Guenzi. Ma chi è dunque Tullio Solenghi?