Mr. Ok non si tuffa nel Tevere nel 2024, tradizione interrotta dopo 35 anni: cosa è successo

Mr. Ok non si è tuffato dal Tevere, interrompendo così una tradizione che va avanti da 35 anni. L'idolo romano è apparso indeciso sin dall'inizio. «Ha detto "forse mi tuffo, forse non mi tuffo"», raccontano i testimoni. Poi si è tolto la maglietta e i pantaloni, è rimasto in costume. Ma, una volta salito sul parapetto del ponte Cavour, ha agitato il dito indice in senso di disapprovazione e non si è buttato.