Trump, la sentenza del Colorado potrebbe riportarlo alla Casa Bianca: i sondaggi, la crisi di Biden e il caos politico

«Despite the costant negative pressue». La vecchia frase di Trump (con refuso), che aveva scombussolato gli americani qualche anno fa, sembra sintetizzare alla perfezione un presentimento tutt'altro che bizzarro: la sentenza della Corte Suprema del Colorado, che ha decretato l'ineleggibilità di tycoon nello Stato per il ruolo avuto nell'insurrezione del 6 gennaio, potrebbe contribuire a riportare Donald alla Casa Bianca. I suoi sostenitori urlano al complotto e abbracciano con ancora più tenacia il messaggio anti-sistema dell’ex presidente, secondo cui i procedimenti penali vengono usati dalle opposizioni come arma per inpedire il ritorno al potere del «salvatore della patria». Uno scenario simile al 2017, quando la candidatura di Trump era stata osteggiata da molti opinionisti e quotidiani statunitensi generando quell'effetto bumerang già sperimentato con la Brexit.