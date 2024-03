Trump, quanto guadagna? Il patrimonio immobiliare, il campo da golf e i prestiti: un miliardario indebitato

Quanto vale davvero Trump? Lo stesso tycoon, nell'aprile dell'anno scorso, ha dichiarato un patrimonio superiore ai 400 milioni di dollari in contanti. Una cifra sostanzialmente vicina a quella fornita da Forbes per il 2024, che ha fatto i conti in tasca a The Donald. La rivista statunitense parla di 413 milioni di dollari, pari al 15% dei 2,6 miliardi del suo patrimonio netto. Dagli immobili al contratto per il campo da golf fino agli investimenti e i pagamenti dei prestiti: ecco la situazione economica dell'ex presidente degli Stati Uniti.