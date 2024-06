Trooping the colour 2024, Kate ci sarà? E i principini? Re Carlo ha modificato l'evento (per la malattia), tutto quello che sappiamo

Trooping the Colour, la parata militare annuale che celebra il compleanno ufficiale del re, quest'anno sarà diverso dal solito. Da gennaio, sia al re Carlo III che a sua nuora Kate Middleton, la principessa del Galles, è stato diagnosticato un cancro ed entrambi hanno dovuto assentarsi dai doveri pubblici. Da allora Carlo è tornato a svolgere compiti pubblici modificati, mentre Kate non si vede pubblicamente da marzo, quando ha rivelato la sua diagnosi di cancro in un videomessaggio. Ecco cosa succederà sabato 15 giugno.

Kate Middleton sarà al Trooping The Colour il 15 giugno? Ecco la lettera che ha scritto alle guardie irlandesi: «Spero di tornare presto»