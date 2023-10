Tommaso Paradiso a Domenica In: il nuovo album, età, compagna e curiosità sull'ex leader dei The Giornalisti

Tommaso Paradiso sarà ospite oggi a Domenica In, il salotto di Mara Venier in onda su Rai 1 dalle 14 che lo accoglierà in studio per presentare il suo nuovo singolo "Blu Ghiaccio Travolgente" e far cantare pubblico e telespettatori con i suoi pezzi più amati.

Il cantante parlerà poi dei suoi prossimi progetti musicali, raccontando esperienze e momenti della sua vita personale e professionale. Diventato ormai uno degli artisti di spicco del nuovo indie italiano, Paradiso è autore di canzoni diventate verie e proprie hit con numeri da record e cantate da mezza Italia, almeno quella dei più giovani. Conosciamo allora meglio l'ex frontman dei The Giornalisti, dagli esordi della carriera alle curiosità sulla vita privata.