Chi è Tommaso Marini: le origini, Instagram e carriera dello schermidore appassionato di moda

L'Italia dice 7 ai Mondiali di scherma a Milano, e la settima medaglia a Milano 2023 degli azzurri è di quelle pesanti: Tommaso Marini,dopo l'argento del 2022, ha conquistato il suo primo oro iridato, battendo in finale lo statunitense Nick Itkin per 15-13. E il fioretto si conferma l'arma preferita per gli azzurri, dopo il trionfo nel torneo femminile con la tripletta di Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto.

Mondiali di scherma, Tommaso Marini conquista l'oro nel fioretto: settima medaglia per l'Italia