Tiziano Ferro divorzia dal marito Victor Allen: perché i figli del cantante non possono tornare in Italia

Come un fulmine a ciel sereno arriva oggi la notizia che Tiziano Ferro e Victor Allen si lasciati. «Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L'ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio». Con un post su Instagram il cantante spiazza i fan. Insieme dal 2016 sono genitori (dal 2022) di due bimbi: Margherita e Andres, che all'epoca avevano 9 e 4 mesi.