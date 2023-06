Tiziano Ferro contro il governo: «Maternità surrogata come reato? Altro decreto omofobo». Il cantante ospite da Massimo Ranieri, età, figli e marito: chi è

Tiziano Ferro il cantautore italiano, che nelle scorse ore è andato all'attacco del disegno di legge del governo che identifica la maternità surrogata come crimine universale e che ha già ricevuto l'approvazione in Commissione, sarà ospite stasera dell'ultimo appuntamenro con Tutti i sogni ancora in volo. Stasera in tv (venerdì 2 giugno) su Rai 1 alle 21.20 andrà in onda lo spettacolo condotto da Massimo Ranieri. «Il varierà non è morto, mai. Fa parte del costume italiano. Probabilmente vive un momento di transizione e presto ritornerà come prima, lo spero»: dopo quasi 60 anni di carriera il cantante si lancia con lo spirito di un ragazzino in questa nuova avventura e punta tutto sul varietà. Tra i tantissimi ospiti che lo show accoglierà, ci sarà anche Tiziano Ferro, vediamo insieme chi è il cantante.