Tina Turner, le 5 canzoni più famose: da "The Best" a "Proud Mary", i successi che l'hanno resa la regina del rock

Tina Turner è morta a 83 anni. Lo ha detto il suo portavoce: «Tina Turner, la regina del Rock'n Roll' è morta serenamente oggi all'età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht, vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello».

Definita dagli addetti ai lavori una delle migliori interpreti di sempre, nonché la "regina del rock and roll statunitense", la Turner in carriera ha vinto 12 Grammy Awards, di cui otto competitivi e quattro onorari, oltre a tre Grammy Hall of Fame e un Grammy Lifetime Achievement Award.

Nel 2004 la rivista Rolling Stone l'ha inserita al 17º posto nella classifica dei migliori cantanti di sempre e al 63º posto nella classifica dei migliori artisti. Con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo, la Turner è una delle artiste di maggior successo nella storia della musica contemporanea. Ecco dunque quali sono i suoi cinque più grandi successi.