Tina Cipollari ospite a Verissimo: età, marito, figli, la dieta e curiosità sulla celebre opinionista di Uomini e Donne

Tina Cipollari oggi, domenica 12 novembre, è ospite a Verissimo, il rotocalco televisivo di Mediaset in onda su Canale 5 ogni weekend a partire dalle 16.30 con la conduzione di Silvia Toffanin.

La fama di Tina Cipollari è dovuta soprattutto al successo che ha avuto con la partecipazione al celebre programma televisivo di Maria De Filippi Uomini e Donne, prima come corteggiatrice, in seguito come tronista e opinionista. Ma vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere su Tina Cipollari, tra carriera, vita privata e relazioni.