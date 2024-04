Testamenti falsi, pretese senza fondamento, documenti non olografi. La giungla delle successioni ereditarie sta facendo aumentare a dismisura i contenziosi. Lo rileva l'Associazione degli avvocati d'impresa.

Le statistiche del Ministero di Grazia e Giustizia sulle mediazioni civili hanno registrato negli ultimi anni un incremento dei contenziosi per le successioni ereditarie. «Nel 2022 - afferma Antonello Martinez, presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa - c’è stato un aumento delle nuove cause iscritte del 2,5% e a fine anno le cause rimaste pendenti erano il 15,3% in più rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda la percentuale delle cause sono passate dal 5,3% al 5,8% del totale».

