Terra Amara non va in onda oggi 1° gennaio, il motivo dello stop: ecco quando la soap turca torna in tv

Terra Amara si ferma di nuovo. Brutte notizie per i telespettatori fedeli della soap opera turca che oggi, lunedì 1° gennaio 2024 non andrà in onda su Canale 5. Le avventure di Umit, Demir, Gaffur, Yilmaz, Zuleyha, Fikret e degli altri protagonisti della serie di Mediaset si fermano. Ma tranquilli, torneranno presto. Canale 5 infatti ha deciso di mandare (ancora) qualche gionro in "ferie" la fortunata soap. Ma presto tutto tornerà come prima.