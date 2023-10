Quando finirà il caldo? L'estate non proseguirà per molto ad ottobre. Temporali sono previsti per la prossima settimana. Qualche perturbazione persiste ancora tra Cilento, Basilicata meridionale, Calabria e Sicilia, e nelle prossime ore sono previsti addensamenti anche in Puglia.

Caldo anomalo, bolla africana su Italia ed Europa: temperature fino a 36 gradi. Le previsioni