Temporali, grandine e neve dal Centro Sud al Centro Nord. Meteo, le previsioni: freddo dal Baltico

Meteo, le previsioni della settimana. Il vortice di bassa pressione che sta ancora determinando marcata instabilità atmosferica sulle regioni centro meridionali tenderà a spostarsi entro martedì verso l'area balcanica. Al suo seguito però il tempo non migliorerà perché sul Tirreno centrale resterà in auge una blanda circolazione depressionaria che sarà ancora in grado di produrre instabilità, in particolare nelle ore centrali della giornata. Quindi martedì ancora rovesci e temporali anche se le caratteristiche di instabilità saranno meno marcate del lunedì. Da mercoledì nuovo cambio di scenario, una goccia di aria fredda di matrice baltica scenderà progressivamente di latitudine per raggiungere entro sera le Alpi centro orientali, questo darà il via a una fase di instabilità anche perturbata che a differenza della precedente interesserà prevalentemente le regioni settentrionali e parte del Centro.

Il minimo scivolerà poi giovedì sulle regioni del Nord sorvolando le Alpi e andando a ricongiungersi entro venerdì sera con una rediviva depressione atlantica. Nel contempo la pressione tenderà ad aumentare sulle regioni meridionali. Ci sarà dunque un passaggio del testimone (la pioggia) dalle regioni centro meridionali a quelle centro settentrionali dove i fenomeni potrebbero essere anche forti tra giovedì e venerdì. Ma come sempre cerchiamo di dare un maggiore dettaglio per le varie giornate consci che qualche variazione potrebbe ancora esserci: