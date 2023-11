Temporale in arrivo su Roma, dove e quando colpirà: le previsioni di oggi e domani

Di nuovo maltempo a Roma. Temporale in arrivo sulla Capitale oggi, giovedì 9 novembre. Non è prevista, tuttavia, nessuna allerta meteo. La pioggia dovrebbe, però, cadere copiosamente. Un fenomeno improvviso e anche intenso, secondo le ultime previsioni. Andiamo a scoprire insieme quelle dei prossimi giorni, in modo da organizzarsi sugli spostamenti ed evitare di rimanere colti dalla perturbazione senza problemi.

