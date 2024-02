Temporali in arrivo a Milano. Questo weekend sarà caraterizzato da forti piogge in tutta la Lombardia. La protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per venerdì 9 febbraio in tutta l'area lombarda. Andiamo a scoprire insieme allora le previsioni meteo del weekend.

Allerta meteo domani per maltempo in 12 regioni (arancione il Lombardia), ecco quali le più a rischio