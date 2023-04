In quali casi l’Agenzia delle Entrate può contestare i lavori legati al Superbonus 110%? Tra i reati tributari che si configurano c'è l'abuso di diritto. Per questo stanno partendo le lettere dall'Agenzia delle Entrate dirette a chi per esempio ha avviato un cantiere in un condominio fasullo (dove non ci sono parti comuni, impianti comuni agibili) solo per avere i soldi del 110%. Le lettere sono frutto di controlli automatici e incrociati dell'Agenzia dell'Entrate. E poi c'è una recente sentenza della Corte di Giustizia tributaria di Trieste che conferma che non si può creare un condominio solo per accedere alle agevolazioni. Vediamo perché.