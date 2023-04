Superbonus 110% - È diventata legge la proroga di sei mesi per usufruire degli incentivi al 110% per le villette e gli immobili unifamiliari. È importante però che sia stato portato avanti almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre del 2022. Con la legge è stata dunque fissata una nuova scadenza, il 30 settembre 2023, e si garantisce la riapertura degli sportelli bancari per le operazioni di cessione dei crediti utile a sbloccare i tanti cantieri rimasti a metà per mancanza di liquidità.

Superbonus 110, le scadenze: villette entro il 30 settembre 2022, condomini entro il 31 dicembre 2022. Ok definitivo al Senato