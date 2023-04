Strage di Erba, Rosa e Olindo sono innocenti? Dalla testimonianza di Frigerio alla macchia di sangue, tutti i punti da chiarire

Tre prove regine smontate una dopo l'altra. Una macchia di sangue di una delle donne uccise, trovata nell’auto di Olindo; la testimonianza del sopravvissuto, Mario Frigerio, deceduto poi anni fa e la confessione degli stessi Olindo e Rosa del 10 gennaio 2007. In 58 pagine il sostituto procuratore generale di Milano, Cuno J. Tarfusser, ha chiesto alla Corte di appello di Brescia la revisione del processo che ha condannato all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba (Co) dell’11 dicembre 2006. Quella sera vennero uccise una dopo l’altra tre donne e un bambino, Raffaella Castagna, il figlio Youssef Marzouk, la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Cherubini e ferito gravemente il marito di una delle donne, Mario Frigerio, colpito con un fendente alla gola e creduto morto dagli assalitori che riuscì a salvarsi grazie ad una malformazione congenita alla carotide che gli impedì di morire dissanguato. Il 20 aprile 2010 la Corte d'assise d'appello di Milano conferma la condanna all'ergastolo di Rosa e Olindo. Ma ora spunterebbero contraddizioni e incongruenze: e se Rosa e Olindo fossero innocenti?



Strage di Erba, chiesta la revisione del processo. Il pg: «Olindo Romano e Rosa Bazzi innocenti, sono vittime di errore giudiziario»