Fascia Verde a Roma: chi può entrare, circolare e sostare. Per combattere gli alti livelli di inquinamento nella Capitale si andrà verso una stretta progressiva all'utilizzo di auto che contribuiscono al peggioramento per la qualità dell'aria. Molti divieti sono già in vigore, altri sono in procinto di arrivare. All'interno della Fascia Verde a Roma dal 15 novembre 2022 è vietata la circolazione dal lunedì al sabato (h24) alle auto benzina e a gasolio pre Euro, Euro 1, 2 e Euro 3. Da novembre 2023 stop anche ai diesel Euro 4. Stop anche per i veicoli bi-fuel GPL/metano. E dal 2024 si fermano anche i diesel Euro 5. Ecco il quadro completo.

FASCIA VERDE: LA MAPPA INTERATTIVA