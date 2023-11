Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi sabato 25 novembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa vedere stasera in tv? Tanti gli appuntamenti per la prima serata di sabato 25 novembre: da una nuova puntata di "Ballando con le Stelle" alla nuova stagione di "Sapiens, Un solo pianeta", e poi ancora film per famiglie, show, talent e attualità, i telespettatori non avranno che l'imbarazzo della scelta. Di seguito la guida completa ai programmi tv della prima serata di oggi, sabato 25 novembre, dalla Rai a Mediaset, passando per La7 e TV8.