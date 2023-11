Squid Game- La sfida: chi è Lorenzo Nobilio, l'unico concorrente italiano del gioco-reality di Netflix? «Sembrava fosse reale»

È uscito oggi «Squid Game: The Challenge», il nuovo game show di Netflix basato sulla fortunata serie sudcoreana «Squid Game». Come nella serie, anche nel gioco 456 concorrenti si sfideranno per conquistare l'incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari, tra prove senza pietà e gare di resistenza.

Tra i partecipanti, anche l'italiano Lorenzo Nobilio, giovane manager che sogna di cambiare vita. Scopriamo ora qualcosa su di lui e sulla sua vita, tra Londra, l'Italia e gli Stati Uniti.