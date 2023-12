Torna lo sport in tv. Dal calcio al basket, passando per la pallavolo, saranno moltissimi gli eventi da seguire, in diretta televisiva e in streaming. Vediamo ora il programma completo di oggi, martedì 12 dicembre 2023.

Inter-Real Sociedad: quando e dove vederla, probabili formazioni e cosa cambia per i sorteggi il primo o il secondo posto nei gironi