Spie russe a Londra tra feste, siti di incontri e torte ai vicini: ecco la coppia (arrestata) che tesseva la tela per il Cremlino

Feste a base di alcol, locali in centro, annunci su siti di incontri per donne e uomini. Ma anche lavori normali, rapporti cordiali con i vicini e i padroni casa. Dieci anni in incognito, nascosti tra una classica routine e una vita oltre i limiti. Così una coppia di presunte spie del Cremlino avrebbe tessuto la tela per carpire informazioni, raccogliere comunicazioni e segreti, nel cuore di Londra. Katrin Ivanova, 31 anni, e Bizer Dzhambazov, 41 anni, sono stati arrestati lo scorso febbraio insieme a Orlin Roussev, 45 anni. A dare la notizia, emersa solo oggi, è la Bbc. Si tratta di tre cittadini bulgari attualmente sotto custodia nel Regno Unito per spionaggio per la Russia.