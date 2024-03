«Sei il mio 007 del cuore». Le chat in un sito di incontri di un dipendente della Us Air Force: così ha svelato i segreti militari di Kiev

«Sei il mio 007 del cuore». Così veniva definito in una chat di incontri online straniera un impiegato civile della Usa Air Force, l'aeronautica militare americana dalla sua controparte, una presunta donna che affermava di trovarsi in Ucraina. Una spia straniera infiltrata per carpire notizie top secret? O una appassionata di film di James Bond? Il profilo dell'utente anonima non è stato rivelato ma è chiaro che siamo di fronto a un nuovo caso di fuga di notizie, risalente però all'inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. L'uomo ora è stato accusato di aver inviato illegalmente informazioni segrete sulla guerra. È quanto afferma il Diparimento di Giustizia degli Stati Uniti. David Slater, 63 anni, ex tenente colonnello dell'esercito che lavorava in ruolo civile per il comando strategico degli Stati Uniti, è stato arrestato sabato.