Spari alla festa con Delmastro, il testimone: «Pozzolo era allegro e mostrava la pistola». Alla festa 30 persone, anche bambini

Spari alla festa con Delmastro. L'immunità parlamentare è stata richiamata dal deputato Emanuele Pozzolo solo per opporsi al sequestro degli indumenti. E quanto si è appreso da ambienti vicini all'indagine, condotta da carabinieri e procura di Biella, su quanto avvenuto la notte di capodanno a Rosazza, dove, durante una festa, un colpo partito accidentalmente dalla pistola dell'onorevole ha ferito uno dei presenti. Nell'immediatezza Pozzolo non si è sottoposto allo Stub, l'esame con cui vengono rilevate tracce che riconducono a uno sparo, appellandosi all'immunità per il sequestro degli abiti. Dopo qualche ora, dietro consultazione con dei conoscenti, ha fatto svolgere il test non solo sulle mani ma anche sugli abiti, che comunque non ha consegnato.