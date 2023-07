Sottomarino Titan, lo scafo cilindrico (e non sferico) e la fibra di carbonio per risparmiare: così è nata l'implosione negli abissi

Uno scafo cilindrico che solitamente per i sommergibili di quelle dimensioni e per quelle profondità è sferico. E ancora, un materiale (la fibra di carbonio) utilizzata per risparmiare al posto del titanio ben più costoso. Per risalire alle cause dell'implosione del sottomarino Titan, spiegano gli investigatori federali americani, serviranno fino a 18 mesi. Ma quel che è certo è che alla base dell'incidente mortale che è costato la vita a cinque persone che erano a bordo il 18 giugno scorso, ci sono errori relativi al "design" del Titan. Fino alla tragedia, nessuno era mai morto mentre pilotava o guidava un sommergibile. Un record di sicurezza rimasto in piedi quasi un secoolo nonostante migliaia di esplorazioni.