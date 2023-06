Piccole, ma preoccupanti, gocce d'acqua sull'oblò del Titan. Che fosse rotto? Questa parte del batiscafo ha causato l'implosione «catastrofica»? Il pezzo della parte anteriore del sommergibile è stato recuperato e portato a riva. Coperto da un velo bianco. Che alimenta dubbi e ipotesi su quanto sia realmente accaduto negli abissi. Su ciò che hanno vissuto i passeggeri nei terribili momenti precedenti la morte. Incertezze alimentate dai video di precedenti immersioni e dalle accuse (gravi) di un ex dipendente. Per lui non era certificato per quelle profondità.

Sottomarino Titan, dati trovati nei pezzi recuperati: ecco perché sono prove «vitali» per le indagini