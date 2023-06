Pezzi del Titan (anche abbastanza grandi) e presunti resti umani del passeggeri morti. Ma il sottomarino non doveva essere imploso? La Guardia Costiera statunitense ha recuperato dal fondo dell'oceano quanto rimasto del sommergibile. Nel video si vede il braccio meccanico dalla nave Horizon Arctic che solleva alcune parti coperte da un telo bianco. Sono tre quelle visibili. Com'è possibile? Non dovevano essere disintegrate? L'abbiamo chiesto all'ingegnere Guido Gay, esperto dell'esplorazione delle profondità marine. Nonché scopritore della regia Corazzata Roma e fondatore della ditta svizzera Idrobotica per la produzione dei ROV Pluto.

