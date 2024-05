L’inizio di questa campagna elettorale non sembra aver modificato sensibilmente lo scenario politico italiano: è questo che emerge dalla Supermedia dei sondaggi di YouTrend per Agi, l’ultima prima del blackout che vieterà la pubblicazione di nuovi dati.

Elezioni Europee, quanto guadagnano scrutatori e presidenti di seggio (e come candidarsi)

Sondaggi politici Supermedia

Tuttavia, uno sguardo a più ampio raggio ci mostra tendenze che iniziano a delinearsi, e che suggeriscono come le ultime due settimane possano riservare sorprese, come spesso è accaduto in passato in occasione delle elezioni europee.